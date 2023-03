Nelson Piquet condamné au Brésil à une très lourde amende après des propos racistes envers Lewis Hamilton

Ce sont quatre organisations des droits de l’homme qui ont porté plainte et l’amende doit être versée à des organismes défendant l’équité, la diversité et l’inclusion.

L’ancien pilote de Formule 1, Nelson Piquet a été condamné par un tribunal au Brésil à une amende de 5 millions de reals brésiliens, soit l’équivalent de presque 900.000 euros pour avoir tenu des propos racistes et homophobes en novembre 2021 envers Lewis Hamilton.

Trois fois champion du monde Formule 1 (1981, 1983 et 1987), Nelson Piquet, 70 ans, qui est le beau-père du double champion du monde actuel, Max Verstappen, avait commenté un accrochage entre le Néerlandais et Hamilton au GP de Grande-Bretagne, utilisant des termes considérés comme racistes et homophobes.