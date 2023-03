Séance d’autographes et photos à Tubize: les Diables rouges ont rencontré leurs supporters (photos)

Les Diables rouges sont rentrés à Tubize dans la nuit de vendredi à samedi après leur victoire 0-3 face à la Suède. Au lendemain de ce succès, les joueurs ont pu rencontrer de nombreux supporters au centre d’entraînement.

Entre 11h30 et 12h, environ 200 supporters, dont une cinquantaine d’enfants, invités par des sponsors ont pu obtenir un autographe ou une photo de leurs Diables préférés. Les joueurs étaient répartis sur quatre stands, et ce sont sans grande surprise Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne qui étaient les plus sollicités. Un absent tout de même : Thibaut Courtois. Une telle rencontre avec autant de supporters n’avait plus eu lieu depuis 2019.