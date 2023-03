Michel supporte mal la rupture: il menace de poignarder son ex et de mettre le feu à sa maison à Seraing

Michel et sa compagne vivaient, ensemble, à Seraing mais depuis quelque temps déjà, le couple est séparé et Michel a été prié de se trouver un autre logement. Le temps de se retourner, il trouve le gîte et le couvert chez des personnes de sa famille ou encore chez son ex-femme, la maman de ses enfants, à Saint-Nicolas.

Il supporte mal la rupture

C’est en tout cas là que Michel se trouvait, vendredi soir, vers 20 heures. Le Sérésien avait consommé des boissons alcoolisées durant une bonne partie de la journée. Et il a eu la mauvaise idée d’échanger des messages avec son ex-compagne. Michel supporte très mal la récente séparation et il a clairement menacé de poignarder son ex et de mettre le feu à sa maison.