Des panneaux didactiques posés aux abords de la rivière de la Lasne suite à sa restauration

Les travaux réalisés par le Brabant wallon en 2018 ont d’abord consisté à modifier la vanne de régulation afin de supprimer une chute d’eau, obstacle majeur pour les poissons, et désenvaser la portion du cours d’eau en amont de cette vanne afin que la rivière reprenne un écoulement plus naturel. L’ancien bief du moulin a, lui, été réaménagé pour y créer des méandres et des seuils en pierre, qui permettent à la fois de réguler la force du courant et de redonner un aspect plus naturel au cours d’eau. Ces aménagements ont aussi permis de limiter fortement l’action érosive de l’eau sur le pont qui enjambe la rivière.