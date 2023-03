Festival Séries Mania: un palmarès engagé, et un discours fort pour Clémentine Célarié

Beau bilan pour la cinquième édition du Festival Séries Mania, dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi 24 mars. En effet, plus de 85.000 participants ont été recensés cette année, alors qu’ils n’étaient que 70 000 l’an dernier, et 54 000 en 2021. Un nouveau record qui n’a fait que confirmer le succès montant de l’événement lillois. Les différents jurys ont présenté un palmarès aussi engagé que la sélection de 55 séries venues d’horizons divers.

Présidé par Lisa Joy, la productrice et co-showrunneuse de « Westworld », le jury international a décerné son Grand Prix à la production iranienne « The Actor ». La série conte les aventures deux brillants comédiens sans-emploi, qui tentent de vivre de leur art, dans régime répressif. Son créateur, Nima Javidi, a, par ailleurs, dédié sa victoire aux femmes iraniennes, et tenu à remercier les gens de son pays. Toujours en Compétition internationale, le prix du Meilleur scénario à « The Fortress », une série norvégienne d’anticipation qui fait écho aux débats actuels sur la crise climatique et les pandémies de masse.