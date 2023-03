Une mobilisation exceptionnelle pour le grand nettoyage de printemps en région verviétoise et dans la province

Grand nettoyage de printemps en cours ce samedi avec l’opération Be Wapp, dont la neuvième édition se clôturera ce week-end. De nombreuses communes de la région verviétoise mettent la main à la pâte, ou plutôt aux déchets de tout poil, pour rendre notre environnement plus vivable et accueillant.

Lire aussi Alors qu’elle nettoie les abords du lac de Warfaaz, une équipe tombe sur… une grenade!

En province de Liège 37.923 personnes se sont inscrites pour ramasser les déchets jonchant notre sol et nos cours d’eau. Soit le plus gros effectif provincial en Wallonie, avec 34,4 % des 110.216 inscrits. Une sacrée mobilisation. Olne a contribué à l’effort de guerre à la crasse, avec le soutien du personnel et du charroi communal.