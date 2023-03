MotoGP: Marc Marquez décroche au Portugal la première pole position de la saison

Le sextuple champion du monde en catégorie reine, qui s’élancera également en tête du sprint -un nouveau format de course inauguré cette saison –, a devancé le champion du monde sortant, l’Italien Francesco Bagnaia et son compatriote espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac).

Vendredi, l’Espagnol n’avait signé que le 14e temps des essais qualificatifs et a donc dû passer par les repêchages samedi matin pour décrocher cette pole.

« Aujourd’hui, ça va mieux (que vendredi, NDLR), nous partirons en pole position cet après-midi (lors du sprint) et demain (lors du Grand Prix), c’est très important (…), la course sera très difficile face aux Ducati qui ont un rythme très élevé, mais nous partons devant, donc c’est déjà un gros avantage ».

Marquez, 30 ans, s’est même offert le record du tour du circuit et décroche à Portiamo la 64e pole de sa carrière, marquée ces dernières années par des pépins de santé qui l’ont empêché de rivaliser pour le titre.

Disputés chaque veille de Grand Prix, les sprints représentent l’équivalent, en distance, de la moitié de la course principale le dimanche et offrent aussi jusqu’à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur du GP.