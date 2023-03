«Il est sorti de réanimation»: la fille adoptive de Michel Drucker donne des nouvelles rassurantes, après son opération du cœur

De son côté, Nikos Aliagas a également tenu à relayer les propos de la fille de celle qui a été élevée par Michel Drucker, après son mariage avec sa mère, Dany Saval. Sur Instagram, l’animateur de « The Voice » a repartagé la story une story de Stéfanie (dont le compte est privé) à travers laquelle elle tient à préciser que « Michel va bien » ! « Il a besoin de vous et de votre fidélité. Ma famille et moi sommes très touchées par votre soutien. » a-t-elle également indiqué. Elle a ensuite conclu par une citation très à propos : « Ne pas croire les rumeurs de ces tristes sires qui les créent… »

Il y a quelques jours, Voici révélait que Michel Drucker avait subi une nouvelle opération du cœur ce lundi 20 mars. Une intervention sans gravité selon le magazine, qui précisait ainsi que son retour à l’antenne, initialement prévu pour mi-avril serait donc repoussé. Alors que la santé du présentateur de « Vivement dimanche » a été la cause de nombreuses spéculations depuis cette annonce, sa fille adoptive a tenu à faire une petite mise au point. C’est en passant par un intermédiaire, en la personne de Pascal Praud, que Stéfanie Jarre Drucker a donné des nouvelles de son père. « Nouvelles rassurantes de Michel Drucker. Je viens d’avoir Stéfanie Jarre Drucker . Michel a été opéré lundi. Il est sorti de réanimation hier. Il est aussi sorti de la phase qu’on nomme critique. » a annoncé le journaliste sur Twitter ce vendredi soir, précisant que la jeune femme lui avait donné l’autorisation de partager ce message. « On embrasse Michel ! » a-t-il conclu.

Les nouvelles étaient encore meilleures sur le plateau de « Touche pas à mon poste », plus tard dans la soirée. De retour dans son rôle de joker pour remplacer Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi a consacré quelques minutes d’émission au taulier de la télé. « J'étais au courant depuis plusieurs semaines [...] et il va très bien. Il reparle depuis aujourd'hui » a-t-il assuré. Il a ensuite donné plus de détails sur l’intervention, précisant que « c'était une opération un peu compliquée ». « On lui a changé une valve, la valve mitrale il me semble. Il y avait une espèce de microbe qui l'avait attaqué. L'opération s'est bien passée. » a-t-il ajouté, tout en précisant que ces informations viennent du beau-frère de l’intéressé, Philippe Alain. Pour rappel, Michel Drucker avait déjà été hospitalisé pour une endocardite infectieuse, avant de subir un triple pontage en 2020. En février dernier, il avait à nouveau été hospitalisé.