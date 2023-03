«Mesdames et Messieurs, ma femme»: Jarrod fait un énorme buzz en dévoilant son nouveau tatouage, qui n’a pas du tout plu à sa compagne... et ça se comprend! (vidéo)

Jarrod, un Australien, a partagé sur TikTok son tatouage le plus fou. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est… original !

Dans une vidéo qu’il a publiée sur le réseau social, on peut le voir montrer son tatouage le plus « fun ». Et il n’est autre que… « la photo la plus laide » de sa compagne ! « Mesdames et Messiers… ma femme ! », écrit-il avec humour sur la vidéo.