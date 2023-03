«Je n’attends pas ça de lui»: Laurent Ruquier tacle la nouvelle chanson «très vulgaire» de Pierre Perret

« Voilà : je suis un vieux con ! » déclarait Pierre Perret sur le plateau de BFMTV il y a quelques jours, réagissant aux propos désobligeants entendus depuis la sortie de sa nouvelle chanson et du clip qui l’accompagne. « Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents, ils savent qu’ici les vegans pas idiots, les nourrissent qu’avec du bio » l’entend-on chanter sur le morceau intitulé « Paris saccagé ». « Pauvre Paris devenu si cracra, On sait bien qui t’a fait ça, c’est les crânes de piaf dégourdis qui bouffent des graines à la mairie » continue-t-il, évoquant différents problèmes qu’il attribue à la maire de Paris Anne Hidalgo. Devenue virale, la chanson tombe dans un contexte de social compliqué, alors que la capitale française fait face à de sérieux problème d’amoncellement d’ordures, suite à des grèves et des manifestations massives, en opposition à la réforme des retraites portée par le gouvernement d’Emmanuel Macron. Elle représenterait un positionnement qui a valu quelques critiques au chanteur, que certains ont traité de « vieux con », mais il a tout de même été applaudi par d’autres. « Au moins je dis ce que j'ai à dire. (…) Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui me disent merci » a-t-il conclu sur la chaîne d’information en continu.

de videos

Lire aussi Un animateur emblématique de France Télévisions sur le point de quitter la chaîne où il officie depuis 25 ans pour rejoindre la concurrence?

Parmi les nouveaux détracteurs de Pierre Perret, on peut désormais compter Laurent Ruquier, qui n’a pas caché son dédain pour la chanson. « Dieu sait que je ne soutiens pas spécialement Anne Hidalgo à Paris parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit un énorme succès, mais le Hidalgo bashing, on en a marre. Et là Pierre Perret, je n’attends pas ça de lui. » a-t-il commenté sur le plateau de « C à vous », ce jeudi 23 mars. Il a notamment critiqué « clip mal fait », pour illustrer une chanson « pas très bien écrite », voire même « très vulgaire ». Regrettant l’époque où l’artiste écrivait de « tellement jolies » chansons, l’animateur a notamment cité « Lily », titre sorti dans les années ’70, qui dénonçait le racisme et évoquait les difficultés d’intégration des étrangers. « Je préférais quand il chantait ça. En fait, je crois qu'il tombe mal son clip. Ce serait sorti trois semaines avant la grève des poubelles, moi j'aurais dit 'd'accord’ » a-t-il ajouté, avant de conclure, « On a préféré tellement d'autres choses. J'en suis pas à 'la vieillesse est un naufrage', mais quand même, pas loin parfois. » A noter que Pierre Perret s’était défendu de vouloir surfer sur le contexte difficile en France, et la grève des éboueurs parisiens. Selon le chanteur, l’écriture du morceau avait été entamée il y a deux ans, et il aurait même déjà repoussé sa sortie lors des dernières élections municipales, afin de ne pas nuire aux chances d’Anne Hidaldo.