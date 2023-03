Maria et Ludwig semblaient être un couple «normal et ordinaire»: les voisins sont sous le choc en apprenant la vérité lors d’une impressionnante descente de police

Maria et Ludwig s’étaient installés à Crnuce, en Slovénie, avec leurs deux enfants, en 2017. Elle a ouvert une galerie d’art en ligne et il dirigeait une société informatique, indiquent nos confrères du Nieuwsblad. Ils expliquaient avoir quitté leur pays, l’Argentine, car ils craignaient l’augmentation de la criminalité dans les rues. Alors que leurs voisins les décrivaient comme un couple « normal » et « gentil », la famille du numéro 35 cachait un sombre secret.

C’est en décembre dernier que Maria et Ludwig sont devenus la cible d’une opération policière à grande échelle. Un beau jour, une descente de police a été réalisée et le couple a été arrêté. Les deux enfants ont été pris en charge par les services sociaux. En fouillant la maison, les enquêteurs ont découvert une « norme quantité » d’argent liquide. « Tellement qu’il a fallu des heures pour les compter », explique une source anonyme.

Fin janvier, il s’est avéré que le couple était lié à l’agence de renseignements russe SVR. « Ce ne sont pas des ressortissants argentins, mais des citoyens russes », a confirmé la ministre des Affaires étrangères Tanja Fajon. Contrairement aux officiers de renseignements russes légaux, Maria et Ludwig étaient des illégaux, qui opèrent sans aucun lien visible avec Moscou. Ils ont été formés pendant des années pour se faire passer pour des étrangers et ensuite envoyés à l’étranger pour recueillir des informations. Moscou a reconnu que Maria et Ludwig étaient des espions et des négociations sont en cours pour échanger le couple contre des Slovènes qui sont actuellement emprisonnés en Russie.