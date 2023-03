Kaden Groves remporte la sixième étape du Tour de Catalogne... avec le vélo d’un coéquipier, Roglic reste devant Evenepoel au général

L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la 6e étape du Tour de Catalogne (WorldTour), samedi, après 183 km entre Martorell et Molins de Rei. Remco Evenepoel a attaqué et disputé le sprint massif, prenant la cinquième place. Il reste deuxième du général derrière le Slovène Pirmoz Roglic (Jumbo-Visma).

Après ce sprint, un groupe de six coureurs se dégageait, avec les Italiens Fausto Masnada (Soudal Quick-Step) et Simone Velasco (Astana Qazaqstan), l’Espagnol Carlos Verona (Movistar), le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), le Britannique Oscar Onley (DSM) et le Danois Jonas Gregaard (Uno-X). L’échappée prenait fin sur l’Alt de la Creu d’Aragall (5,6 km à 6,1 pour cent), à 30 km de la ligne, où l’Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates) s’isolait en tête.