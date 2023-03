La grande interview d’Alexia Bertrand, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs: «Dans notre société, le travail doit être mieux valorisé» (vidéo)

« Nous avons un système formidable en Belgique avec une pension qui sera bientôt au-dessus des 1700 euros. En France, c’est 1200 euros. Pour rendre le système soutenable pour les générations suivantes, il faut le réformer. Nous ne voulons ni diminuer le montant des droits de pensions acquis, ni toucher aux droits des personnes qui arrivent bientôt à la pension. Nous ne voulons pas de rupture du contrat social. Nous voulons instaurer plus de justice sociale parce qu’aujourd’hui, il y a encore trop d’injustice. Il n’est pas normal que quelqu’un qui a chômé pendant 30 ans puisse prendre une pension anticipée. Le but n’est pas de toucher à l’âge légal de la pension mais de rapprocher le plus possible l’âge effectif de départ à la pension de l’âge légal. »

Juriste de formation, qui a même « pensé devenir pénaliste », quadrilingue, détentrice d’un master en droit à la Faculté de droit de Harvard, elle a travaillé à New York avant d’être notamment la cheffe de cabinet de Didier Reynders. Indépendante, cette maman de trois enfants, qui garde un peu de temps pour faire du vélo, a remplacé en novembre 2022, Eva De Bleeker, contrainte à la démission et rejoint l’Open VLD d’Alexander De Croo. « C’est un parti incroyable avec un sens de l’intérêt général et un Premier ministre qui assume pleinement son rôle. Le président de parti est à l’écoute. J’ai conscience que nous devrons nous battre aux prochaines élections. »

«L’éducation financière des plus jeunes est essentielle»

L’un de vos défis sera de voir la consommation autrement ?

« Je plaide pour une consommation consciente, durable plus que jamais. C’est la fin de l’obsolescence programmée. Pour 2050, en Europe, on poursuit le développement d’une économie circulaire. Cela nous permettra d’être indépendant et d’avoir une économie plus locale. Cela créera d’autres types de nouveaux emplois et d’avoir une meilleure maîtrise des ressources de matière première. Ma vision de la protection du consommateur touche aussi sa bonne information (droit à la transparence…) et à ses devoirs (se poser les bonnes questions : produit durable, réparable, vient-il de l’UE ou pas…). »

Vous voulez aussi sensibiliser les jeunes à l’utilisation de l’argent ?

« L’éducation financière est importante. On ne l’apprend pas à l’école. Certains ont la chance de l’apprendre en famille. Ici, je ne parle pas d’apprendre à investir, mais de comment un jeune ou un adulte apprend à gérer son budget quotidien : courses, habitation… Je suis d’ailleurs contente de voir que de plus en plus d’écoles s’inscrivent au WikiFin Lab. C’est très interactif. Je rappelle que plus on est informé au niveau financier, plus on évite des drames. »

Que pensez-vous du phénomène des cryptomonnaies ?

« Les jeunes ne se rendent pas compte qu’ils peuvent tout perdre. J’ai récemment permis que l’on puisse ajouter sur toutes les publicités « monnaies virtuelles, risques réels. En crypto, seul le risque est garanti ». Par ailleurs, pour convertir leur bitcoin en euros, ils peuvent avoir des problèmes avec les banques qui vont appliquer les lois antiblanchiments pour vérifier l’origine des fonds. »

V.Li.