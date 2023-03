Des petits oeufs, un grand lapin et une très grande roue pour fêter le printemps à Mons

La 400e édition de la ducasse de Messines délocalisée à cause des travaux de la place Nervienne: découvrez le programme C’est un « géant » anniversaire qui aura lieu du 24 au 26 mars à Mons : 400 années de folklore seront célébrées. Beaucoup d’activités étaient prévues sur la place Nervienne mais ont dû être délocalisées. Voici le programme.

Les géants font partie de la tradition montoise. - E.G.

Par Kenny Herbot

Comme le Doudou, la ducasse de Messines fait partie des moments de fête chers au cœur des Montois. Et comme pour chaque édition, des tas d’événements sont prévus aux quatre coins de la ville. Mais cette année, pour fêter son nouveau siècle d’existence, plein de « bonus » sont aussi au programme !

Et c’est un 400ème anniversaire dont Michel Lepomme, président d’honneur de l’ASBL Patrimoines et Traditions de Messines, se souviendra. « L’organisation a été chamboulée par le début des travaux à la place Nervienne. On avait prévu pas mal d’activités sur la place et ses alentours mais avec l’annonce du début des travaux, on a dû vite trouver une solution. » Toutes les activités prévues à l’endroit en cours de rénovation auront donc lieu à l’avenue Jean D’Avesnes. La situation aurait pu être pire : « On a réussi à négocier pour postposer la date de début des travaux de la rue Bertaimont, c’est déjà ça », déclare avec soulagement l’administrateur délégué de l’ASBL. Cette rue est en effet l’un des lieux principaux des festivités.

Nouveautés

Histoire de marquer le coup en cette édition anniversaire, plusieurs nouveautés sont au programme : notamment un banquet « Oberbayern » pour l’ouverture, une séance académique (conférences sur le folklore) et un feu d’artifice !

Une ouverture aux effluves de choucroute pour l’Oberbayern qui aura lieu sous chapiteau à l’avenue Jean D’Avesnes le vendredi 24 mars à 20h. Accompagné de Die Freiwilligen, un orchestre bavarois.

Samedi 25 mars

C’est le lendemain, le samedi 25 mars, que débutera la première journée de la ducasse avec, en matinée, de 6h à 18h, la 11ème grande brocante à l’avenue Jean D’Avesnes et le 36ème concours du plus beau bouquet de fleurs, pour enfants, à 10h. Du côté des jardins suspendus, nous retrouverons le club Ferromodélisme.

Lire aussi La ducasse 2023 de Mons se prépare… Notez déjà la date du bal des acteurs!

En après-midi, à 14h, débutera, depuis la rue des Arquebusiers, le cortège de quatre géants bien connus : Batisse, Lalie, Biloute et Trinette. Suivi à 16h d’une séance académique. Puis, arrivera à 18h30 un moment très attendu : le grand cortège inaugural au départ de la Grand-Place avec les fanfares, les géants, les autorités et le public…

En soirée, à partir de 19h, commenceront les festivités avec un feu d’artifice tiré depuis l’avenue Jean D’Avesnes et l’inauguration du Casemate 8. Vous serez conviés à un verre de l’amitié avec sa célèbre « tarte à l’quérette ». À 20h30 débutera le concert du groupe « The New Sixties. »

Dimanche 26 mars

Le lendemain, c’est à l’aube que les marchands du grand marché aux fleurs seront installés à la rue de Bertaimont et alentours. Toute la journée du dimanche auront lieu diverses animations, pour enfants et adultes, aux jardins suspendus et à l’avenue Jean D’Avesnes. À 11h, un concert-apéritif sous chapiteau sera organisé.

En après-midi, à 14h, commencera le 25ème challenge des fleurs de la Pétanque Montoise. C’est à la même heure que débutera le grand cortège des géants, moment phare de la ducasse !

Lire aussi Une vingtaine de géants réunis aux anciens abattoirs de Mons pour présenter leur calendrier 2023

Sous le chapiteau, à 15h, vous entendrez « Alexandrie Alexandra » ou « Cette année-là » de Claude François chanté par Ludo et ses danseuses. Suivi à 17h d’un spectacle de magie et pour terminer en beauté, c’est nul autre que Thierry Luthers qui allumera le feu avec le quelque chose de Tenessee des chansons de Johnny !

Un programme chargé en bonne humeur et en festivités pour fêter le 400ème printemps de la Ducasse de Messines. Et ce ne sont pas les nombreux travaux en cours dans la ville de Mons qui empêcheront les géants de défiler dans la cité du Doudou.