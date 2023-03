La Grand’Place de Bruxelles éteindra ses lumières ce samedi soir durant une heure pour l’Earth Hour du WWF

Au son d’un concert acoustique du groupe Quiron Quartet, la Grand-Place sera donc plongée dans le noir de 20h30 à 21h30 samedi. Le WWF est par ailleurs présent sur la place depuis 16h, et propose des activités de sensibilisation à la protection de la nature.

Chaque année, le dernier samedi du mois de mars, cette ONG lance un appel international à la mobilisation pour la planète. Au cours de cette action, les citoyens, les villes et les entreprises sont encouragés à éteindre la lumière pendant une heure, en signe d’engagement symbolique pour l’environnement.

La Stib participera également à l’action, en réduisant l’éclairage dans 26 de ses stations de métro et de prémétro. Si les lumières ne seront pas totalement éteintes pour des raisons de sécurité, la luminosité correspondra à un tiers de l’intensité normale. Cela permettra d’économiser plus de 700kWh, ce qui correspond à plus de deux mois de consommation électrique d’un ménage bruxellois.