Alexia Bertrand, secrétaire d’État au Budget: «Dans notre société, le travail doit être mieux valorisé»

Juriste de formation, qui a même « pensé devenir pénaliste », quadrilingue, détentrice d’un master en droit à la Faculté de droit de Harvard, elle a travaillé à New York avant d’être notamment la cheffe de cabinet de Didier Reynders. Indépendante, cette maman de trois enfants, qui garde un peu de temps pour faire du vélo, a remplacé en novembre 2022, Eva De Bleeker, contrainte à la démission et rejoint l’Open VLD d’Alexander De Croo. « C’est un parti incroyable avec un sens de l’intérêt général et un Premier ministre qui assume pleinement son rôle. Le président de parti est à l’écoute. J’ai conscience que nous devrons nous battre aux prochaines élections. »

Cette semaine est importante pour le budget de notre pays ?

Les déficits d’aujourd’hui sont les impôts de demain et ils visent tout de suite la classe moyenne.

Quelles sont les priorités ?

Chaque personne que l’on remet au travail, selon le bureau du Plan, rapporte 28.000 euros dans les caisses de l’État (pas payer le chômage, des impôts payés…). Si on remet 500.000 personnes à l’emploi, cela génère 14 milliards d’euros dans les caisses de l’État (de la consommation, de l’économie…). Les cercles vertueux.

Craignez-vous des tensions comme en France ?

Nous avons un système formidable en Belgique avec une pension qui sera bientôt au-dessus des 1700 euros. En France, c’est 1200 euros. Pour rendre le système soutenable pour les générations suivantes, il faut le réformer. Nous ne voulons ni diminuer le montant des droits de pensions acquis, ni toucher aux droits des personnes qui arrivent bientôt à la pension. Nous ne voulons pas de rupture du contrat social. Nous voulons instaurer plus de justice sociale parce qu’aujourd’hui, il y a encore trop d’injustice. Il n’est pas normal que quelqu’un qui a chômé pendant 30 ans puisse prendre une pension anticipée. Le but n’est pas de toucher à l’âge légal de la pension mais de rapprocher le plus possible l’âge effectif de départ à la pension de l’âge légal.

Doit-on s’inquiéter de ces réformes ?