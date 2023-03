Non, les enfants ne sont pas toujours devant un écran: voici comment ils s’occupent réellement

« Sport et activité physique » occupe la tête avec 43 %, suivi par « Peinture et dessin » (39 %), « Films et télévision » (36 %), « Jeux de société » (34 %).

Les enfants ne regarderaient-ils que des écrans durant leurs loisirs ? Rien n’est moins vrai ! Une étude menée auprès de 1.000 Belges pour le compte d’Asmodee (le concepteur et distributeur nº1 de jeux de société) révèle que le « Top 5 Loisirs » des moins de 12 ans est plus diversifié qu’on aurait pu le craindre.

« C’est une très bonne nouvelle ! », s’enthousiasme Bert De Smet, directeur d’Asmodee. « Jouer à des jeux de société en famille ou entre amis, c’est excellent pour le développement mental de l’enfant et c’est un magnifique moment de divertissement et de partage. »

Asmodee leur conseille 7 excellents jeux, tels que les grands classiques Time’s Up, Les Aventuriers du Rail et Jungle Speed, mais aussi le tout nouveau Mantis.

Forme de partage

« Ce classement est beaucoup plus éclectique que prévu », estime Bert De Smet avec soulagement. « Cette diversité, c’est une excellente nouvelle. Le fait que les moins de 12 ans se livrent à de multiples activités physiques est très bon pour leur motricité. Et avec les jeux de société qui occupent la quatrième place, ils développent aussi leurs compétences sociales et communication. Indépendamment de ces considérations techniques, c’est toujours un bon moment de jouer ensemble à des jeux de société. Pendant les vacances de Pâques, les familles pourront plus facilement consacrer du temps à cette forme de partage et de divertissement ! »