Vicky et Tom sont sous le choc en relevant leur courrier: ils reçoivent une facture de 616 euros après avoir fait une simple demande à la Ville, «une procédure complètement folle»! (photo)

Le couple a acheté sa maison il y a maintenant quelques années. Tom et Vicky aimeraient maintenant apporter quelques ajustements et ont fait une demande à la ville de Malines. La ville a ensuite envoyé un courrier à 88 voisins, pour les informer du projet de Tom et Vicky. « Nous ne l’avons pas compris parce que notre maison est au fond d’une rue éloignée », confie Tom dans les colonnes du Nieuwsblad.

Malheureusement pour le couple, le coût de l’envoi de ces lettres aux voisins leur est retombé dessus. Ils ont reçu une facture de 616 euros ! « En tant que famille avec quatre enfants, nous pouvons vraiment dépenser cet argent plus utilement. Ce n’est pas possible que nous ayons à payer pour un homme ou une femme qui a décidé par une procédure complètement folle d’envoyer des lettres à 88 soi-disant voisins ! », déplore le père de famille. « De plus, je pense qu’il existe des moyens beaucoup plus efficaces et moins chers d’informer tout le monde, surtout maintenant que presque tout le monde a une boîte mail », ajoute-t-il.