«The Night Agent»: cette nouvelle série d’espionnage détrône un poids lourd de Netflix

On vous dit tout sur ce thriller imaginé par le créateur de « The Shield ».

Quelques semaines après « The Recruit » (qui a déjà décroché une saison 2), Netflix remet une couche avec une nouvelle série d’espionnage qui connaît un véritable carton. Mise en ligne ce jeudi 23 mars, « The Night Agent » s’est déjà trouvé une jolie place au top du classement séries de la plateforme, passant devant « Shadow and Bone ». Très attendue, la saison 2 de la saga fantasy a-t-elle déjà perdu de la vitesse en une semaine seulement, ou a-t-elle simplement trouvé un adversaire de taille ? À vous de vous faire une idée, en découvrant cette nouvelle production adaptée de l’ouvrage éponyme de Matthew Quirk. On y suit un certain Peter Sutherland, un agent du FBI qui travaille dans les sous-sols de la Maison-Blanche, en charge d’un téléphone qui ne sonne jamais. Une nuit, il se retrouve impliqué dans une vaste conspiration. Pour sauver la nation, il se lance dans une chasse à l’homme afin d’arrêter une taupe russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain.

Ambiance de thriller donc, pour cette création de Shawn Ryan, qui avait déjà signé la cultissime « The Shield », au début des années 2000, ou plus récemment « S.W.A.T. ». Pour ce nouveau projet moins violent, et sans doute moins ambitieux, le producteur et scénariste mise sur un casting dynamique, mené par le jeune Gabriel Basso, qui décroche ici son premier « premier rôle ». Netflix promet un « complot haletant et dangereux », dont le rythme effréné se rapproche plutôt de « 24 Heures chrono ». En plus court cependant, puisque la première saison de « The Night Agent » ne compte que 10 épisodes, d’un peu moins d’une heure.