Charleroi: le journaliste et humoriste Dominique Watrin signe sa première BD

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un peu dans la ligne de ses précédents ouvrages, « Adieu, monde de brutes et bonjour, monde d’abrutis » et « Comme disait l’autre », Dominique Watrin pose un regard aiguisé sur le monde, dans une bande dessinée composée de strips et de planches dessinés par Jacques Flamme.