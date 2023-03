Julia, 36 ans, n’aurait jamais dû s’endormir saoule: en regardant ses jambes à son réveil, elle constate immédiatement l’horreur, «je hurlais de douleur» (photo)

À son réveil après son malaise, les jambes de Julia étaient… en décomposition ! C’est quand elle a ouvert les yeux qu’elle s’est aperçue qu’elle n’était plus capable de marcher et que sa jambe avait doublé de volume.

Julia Anderson, une Canadienne de 36 ans, tient à partager sa terrible mésaventure. La mère de famille buvait de la vodka lors d’une soirée entre amis quand elle s’est évanouie dans une position inconfortable et s’est réveillée complètement à l’agonie.

Terrifiée, Julia n’avait aucune idée de ce qui lui arrivait. « Tout ce que je pouvais penser, c’était : ‘Est-ce que je me suis cassé les jambes ou quelque chose comme ça ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger mes jambes ?’ », témoigne Julia dans les colonnes du Mirror.

Une fois à l’hôpital, les nouvelles n’étaient pas bonnes pour la mère de famille. Les médecins ont expliqué à Julia qu’elle était restée allongée sur ses jambes toute la nuit, ce qui a bloqué la circulation sanguine. Cela a mené à une maladie appelée syndrome des loges. Les cellules musculaires et nerveuses sont coupées de l’oxygène et des nutriments nécessaires et subissent de graves dommages. Mais lorsque le sang revient dans la région concernée, le corps réagit par d’énormes inflammations.