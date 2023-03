Les Gilles de Châtelet s’inspirent des Gendarmes: le duo mythique Cruchot-Gerber était là (vidéos)

Lire aussi L’infâme Corbeau a été brûlé sur la place Verte: toutes nos photos et vidéos du Carnaval de Charleroi!

Baptiste et Pascal avaient reconstitué le duo Cruchot-Gerber (Louis de Funès et Michel Galabru), entourés par d’autres gendarmes et des religieuses. « On adore (re)voir les Gendarmes », s’exclamaient les deux gilles. Parmi les autres déguisements : un bourreau, des Mexicains, le cousin Machin de la Famille Addams (avec sa très longue chevelure jaune !), des clowns…