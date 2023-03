Face à la Suède, Amadou Onana a ajouté une corde de plus à son arc

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On attendait Romeo Lavia en six. Domenico Tedesco a choisi Amadou Onana dans le rôle de sentinelle devant une défense à quatre. Un choix risqué de la part du sélectionneur avec un joueur qui a pris l’habitude d’accompagner les éléments offensifs pour faire jouer sa taille et son physique dans le grand rectangle adverse. Pas de cela pour cette première en Suède de « l’ère Tedesco » où le joueur d’Everton était cantonné à un rôle défensif de garant de l’équilibre entre les secteurs défensif et offensif. Mission accomplie avec brio pour le joueur de 21 ans qui a impressionné à la Friends Arena de Solna dans un rôle qu’il avait déjà connu en club du côté de Hambourg lors de ses débuts professionnels.