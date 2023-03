Face à la Suède, Amadou Onana a ajouté une corde de plus à son arc

On attendait Romeo Lavia en six. Domenico Tedesco a choisi Amadou Onana dans le rôle de sentinelle devant une défense à quatre. Un choix risqué de la part du sélectionneur avec un joueur qui a pris l’habitude d’accompagner les éléments offensifs pour faire jouer sa taille et son physique dans le grand rectangle adverse. Pas de cela pour cette première en Suède de « l’ère Tedesco » où le joueur d’Everton était cantonné à un rôle défensif de garant de l’équilibre entre les secteurs défensif et offensif. Mission accomplie avec brio pour le joueur de 21 ans qui a impressionné à la Friends Arena de Solna dans un rôle qu’il avait déjà connu en club du côté de Hambourg lors de ses débuts professionnels. Quelques chiffres suffisent à quantifier la performance de l’ancien joueur de Lille : cinq duels aériens sur cinq gagnés, six sur neuf dans ceux au sol, trois dégagements, un tir contré et seulement deux fautes commises. Sans oublier 87 % de passes réussies et une passe-clé au terme d’une solide remontée de balle dans l’axe du terrain au cœur de la première période. Le tout pour un bilan plus que satisfaisant alors que le grand échalas d’1m95 n’avait pas forcément pris ses repères à ce poste en sélection nationale.

En voyant que Domenico Tedesco avait opté pour le duo Onana-De Bruyne au cœur du jeu, on aurait pu craindre pour l’équilibre du onze noir-jaune-rouge. Parce que le nouveau capitaine n’est certainement pas un numéro six et que son jeune coéquipier a souvent montré en sélection qu’il aimait accompagner l’élan offensif et traîner ses longues jambes aux quatre coins du terrain. Ce qu’il avait notamment fait lors de ses apparitions en Coupe du monde au Qatar en évoluant aux côtés d’Axel Witsel. Avec une certaine impétuosité qui lui a coûté sa présence dans l’entrejeu lors de la rencontre décisive face à la Croatie pour abus de cartes jaunes. Des défauts que le milieu de terrain a gommés dans la banlieue de Stockholm.

En grande partie parce qu’Amadou Onana a respecté à la lettre les injonctions de son coach dans cette première étape en direction de l’Euro 2024. « J’ai parfois mis le frein à main parce que, sinon, il n’y aurait eu plus personne devant la défense », explique-t-il avec cette confiance qui transpire tant dans son jeu que dans ses paroles. « Parfois, je dois encore trouver l’équilibre mais je me suis senti très à l’aise même si on ne me demande pas de faire la même chose à Everton. Face à la Suède, j’ai récupéré de nombreux ballons mais cela n’a rien d’extraordinaire. C’est ce que le coach voulait. Je vais revoir le match et découvrir ce qu’il sera possible d’améliorer dans le futur. »