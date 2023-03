Diables rouges: non retenu avec la sélection, Dries Mertensest en vacances en famille à Dubaï

En manque de rythme du côté de Galatasaray, le milieu de terrain n’entrait pas dans les plans du nouveau sélectionneur des Diables rouges pour les matches en Suède (victoire 0-3 vendredi soir grâce à un triplé de Romelu Lukaku) et en Allemagne (match mardi soir en déplacement à Cologne, non loin de la Belgique). Pas de quoi démoraliser un joueur qui en profite pour prendre du bon temps en famille. Avec sa compagne Kat Kerkhofs et leur fils Ciro, Mertens a en effet pris la direction de Dubaï pour des vacances au soleil et au bord de l’eau.

Un repos bien mérité avant de retrouver la Turquie.