Tour de Catalogne: de nouveau offensif, Remco Evenepoel ne lâche rien!

La popularité de Remco Evenepoel en Espagne a grimpé de deux crans, exactement comme il le fait dans les cols, samedi en Catalogne. Apprécié pour son panache autant que pour son besoin de manger l’adversaire, il a démontré lors de l’avant-dernière étape que rien n’était impossible avec lui. Que tous les terrains proposés par l’organisateur lui convenaient. Le champion du monde propose un cyclisme total, empreint d’un panache permanent, avec une force de caractère qui le rapproche de plus en plus du tempérament de celui à qui on le compare volontiers, Bernard Hinault. Evenepoel avait promis d’utiliser les deux dernières étapes pour tenter le tout pour le tout, en particulier dimanche au gré des ascensions de la célèbre butte de Montjuic où Claudy Criquielion fut sacré champion du monde en 1984. « Aujourd’hui, c’est pour les sprinteurs », avait-il prétendu au départ. Il ne faut jamais croire cet individu, qu’un dossard démange dès qu’il l’agrafe sur le dos.

« Roglic ne dit pas grand-chose » « Nous avions un plan A, que nous avons respecté à la lettre, en mettant systématiquement quelqu’un dans l’échappée. » Van Wilder, Vervaeke puis Masnada s’y essayèrent ainsi, comme précisé sur le tableau noir. « Mais cela roulait à bloc », poursuit Evenepoel. » Les deux premières heures ont fait mal à tout le monde et comme la dernière échappée n’a jamais pris plus d’une minute, nous avons alors choisi d’appliquer le plan B, c’est-à-dire d’attaquer dans la dernière bosse, ce que j’ai fait. »

Le jaillissement du Brabançon à 600 mètres du sommet fut impressionnant et, comme par hasard, seul Primoz Roglic put lui résister. « J’ai donné un coup d’accélérateur comme à La Redoute : à fond jusqu’en haut puis la descente à bloc. À ce moment-là, je n’avais pas besoin de me retourner et de demander des relais à Primoz mais lorsque nous sommes arrivés dans la plaine, je l’ai invité à me relayer. Il n’a pas bronché alors que nous avions 30 secondes sur le groupe des poursuivants. Si nous y allions à deux, on se disputait à coup sûr la victoire d’étape. J’ai un moment parlé avec lui, mais c’est comme dans les interviews, il ne dit pas grand-chose (rires). J’ai cru comprendre qu’il avait reçu un ordre de son équipe, ce que je pouvais parfaitement comprendre. Il est leader avec dix secondes d’avance, il n’avait donc aucune raison de prendre un risque même si, moi, je m’exposais au risque de faire deuxième mais je préférais cette option-là à celle d’un sprint (NDLR : remporté par l’Australien Groves d’Alpecin). Sportivement, une telle situation est frustrante mais c’est à moi d’assumer ses conséquences. »

Roglic parle peu, en effet, au point que tous les micros désormais, même ceux de… Slovénie, se tendent volontiers vers le visage de Remco Evenepoel, peu avare de commentaires. « C’est un honneur pour moi, comme je l’ai déjà dit, de livrer duel à mon idole. Et je le ferai jusqu’au bout. Ce dimanche, l’escalade de la butte de Montjuic servira de terrain d’action mais je ne suis pas fou non plus, reprendre dix secondes à Roglic, c’est mission impossible. Je jouerai davantage la carte de la victoire d’étape plutôt que celle du classement général. Au fil des jours, je me sens de mieux en mieux, les jambes répondent parfaitement, alors sait-on jamais ? »