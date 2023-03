Gand-Wevelgem: Biniam Girmay en reconquête

Deux jours à peine après un GP de l’E3 à Harelbeke où Wout van Aert a triomphé, le peloton va pousser la grande plaque entre Gand et Wevelgem ce dimanche. La météo est annoncée exécrable sur le Mont Kemmel, la principale difficulté à escalader à trois reprises avant de boucler l’effort dans la « cité des aviateurs ». Là même où avait décollé Biniam Girmay l’année dernière, l’Erythréen d’Intermarché-Circus Wanty y écrivant l’histoire comme la ligne la plus dorée d’un palmarès amené à s’étoffer comme le fruit gonfle sous le soleil du printemps. Fort logiquement, a fortiori avec le dossard 1 sur le maillot, le leader de l’équipe wallonne sera attendu ce dimanche. « Oui mais pour moi, le numéro 1 ou le 121, ça ne change absolument rien », sourit-il depuis Gand où le team a posé son barda. « Revenir sur cette course, c’est forcément spécial. C’est le grand moment de ma vie. Je suis surtout excité et le numéro sur le dossard ne change rien à ça. Il n’y a pas de pression. Cette victoire est toujours dans mon esprit. Je me souviens des situations, de la course. Oui, cela reste de bons souvenirs… »

Si Mathieu van der Poel comme Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe feront l’impasse, revenant dimanche prochain pour la grand-messe qu’est le Ronde, Wout van Aert sera lui de la partie. Comme les anciens vainqueurs Mads Pedersen, le fantomatique Peter Sagan, Alexander Kristoff ou Greg Van Avermaet. Et une solide formation Lotto Dstny où un Caleb Ewan en quête de rachat et Arnaud De Lie porteront les principaux espoirs de l’équipe belge.

« La grosse différence avec mes participations précédentes, c’est que j’y vais avec de vraies ambitions cette année », expose le finisseur australien, deux dossards sur la classique et au mieux une… 101e place en 2017. « J’ai déjà remporté le Grand-Prix de l’Escaut, gagner en Flandre c’est toujours particulier. Beaucoup de sprinteurs se sont imposés à Wevelgem par le passé, même s’il ne s’agit pas d’une course typiquement faite pour eux. La météo rentrera en ligne de compte ».

De Lie en découverte Pour le coleader ardennais, ce sera une découverte. Malade juste avant de partir en Italie et de disputer une Primavera où il n’a logiquement pas pu défendre ses chances, Arnaud De Lie pense à la classique flamande depuis des mois. Et assure avoir retrouvé la plénitude de ses énormes capacités. « Tout est maintenant rentré dans l’ordre. J’ai hâte de courir à nouveau. Ce sera sans doute une course difficile, mais c’est ce que j’aime le plus », explique celui qui a terminé deuxième du Nieuwsblad, comme un poisson dans l’eau s’il pleut.