Le Maroc s’impose en amical contre le Brésil et s’offre une victoire historique (vidéo)

C’est la première fois que le Maroc sort victorieux d’une confrontation avec le Brésil après deux défaites en 1997 (2-0) et un an plus tard (3-0) en phase de poules du Mondial-98 en France.

Pour cette reprise internationale, Walid Regragui s’est appuyé sur l’ossature qui a hissé le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, avec Achraf Hakimi, remplacé en début de 2e mi-temps, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui et Sofyan Amrabat.

La Seleçao devait composer avec les forfaits de Neymar, Marquinhos et Richarlison.

Le match s’est joué à guichets fermés dans le Grand Stade de Tanger, devant 65.000 supporters.

Avant le coup d’envoi, une minute d’applaudissements a salué la mémoire de Pelé, décédé en décembre à 82 ans.