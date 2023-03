Daniel Radcliffe bientôt papa! Qui est Erin Darke, avec qui la star d’Harry Potter attend son premier enfant?

Nouveau carnet rose pour la famille « Harry Potter » ! Près de trois ans après son camarade Rupert Grint, Daniel Radcliffe s’apprête à le suivre dans la plus grande aventure, en devenant papa pour la première fois. L’information a fait le tour du net ce week-end, après la publication de photos de l’acteur, en balade dans les rues de New York avec sa compagne, Erin Darke, visiblement enceinte. Selon le Mirror, un porte-parole du comédien a confirmé l’heureuse nouvelle, sans donner plus d’informations. Mais le tabloïd anglais a pu entrer en contact avec une source proche du couple, qui a confirmé leur immense joie. « Ils sont absolument ravis et ont hâte de devenir une famille de trois. Ils l’ont annoncé récemment à leurs familles et amis. C’est une période incroyablement excitante. » Selon un proche contacté par le Sun, la star d’« Harry Potter » serait très emballée à l’idée de devenir père : « Sa relation avec Erin est vraiment spéciale et tout le monde pense qu’ils seront des parents formidables. Ils l’ont gardé assez secret jusqu’à présent, mais elle ne peut plus cacher son ventre rond. »

Tout comme son compagnon, Erin Darke est actrice, et c’est d’ailleurs sur le tournage du film « Kill Your Darlings » qu’ils se sont rencontrés en 2012. Originaire du Michigan, elle est née le 10 septembre 1984, près de cinq ans avant lui. Très discrets, ce n’est que deux ans plus tard qu’ils ont officialisé leur relation, en apparaissent ensemble sur un tapis rouge. En 2015, l’interprète du sorcier le plus célèbre révélait qu’ils avaient vécu un véritable coup de foudre, tout comme leurs personnages dans le film. « Il n’y avait pas de jeu d’acteur, pas de mon côté, en tout cas. Il y a un moment où elle me fait rire, et je ris moi, pas mon personnage. Elle était incroyablement drôle et intelligente. Je savais que j’étais mordu » avait-il confié dans une interview au magazine Playboy. Moins prolifique que son amoureux, la comédienne est notamment apparue dans « Homeland », « The Marvelous Mrs. Maisel » ou plus récemment, la série « FBI ». Elle a également joué dans quelques épisodes de la troisième saison « Miracle Workers », où elle donnait à nouveau la réplique à Daniel Radcliffe.