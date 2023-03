Un gîte ravagé par les flammes à Jéhonville (Bertrix)

Les pompiers de Paliseul, Bertrix, Bouillon, Saint-Hubert ainsi qu’un officier, un caporal et une équipe de la police de la zone Semois et Lesse se sont rendus sur les lieux de l’incendie. À l’arrivée des pompiers, le rez-de-chaussée et le premier étage étaient entièrement enfumés.

De la fumée sortait également du plancher. Le feu s’est ensuite répandu sur tous les planchers. Les pompiers ont dû démonter ceux-ci, mais aussi des cloisons et des plafonds pour atteindre les différents foyers de l’incendie. Le bourgmestre de Bertrix, ainsi qu’une équipe d’Ores et une ambulance, était également sur les lieux. Les 17 occupants du gîte ont été relogés.