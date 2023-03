RTL et Sudinfo signent un super coup avec Eurosport et Discovery: le Giro, le tour d’Italie cyliste, sera à suivre en exclusivité sur tous nos médias

À côté des 6 directs d’étape, la rédaction des sports de RTL proposera aussi, juste après l’arrivée des 21 étapes, une émission quotidienne. « Anne Ruwet sera à la présentation de ce talk quotidien de 30 minutes. Nos consultants, ceux de Sudinfo, Mathieu mais aussi de nombreux invités issus du monde du cyclisme, interviendront chaque jour », précise encore Ciuro. Un talk qui sera diffusé en direct sur Club RTL, RTL Play et… Sudinfo.be. Notre site internet qui vous proposera également, tous les jours, les meilleurs moments de toutes les étapes dans des highlights de 5 minutes. « Pour Sudinfo, c’est une opportunité de renforcer notre stratégie digitale et vidéo. Et par ailleurs, Remco et toute la génération dorée du cyclisme belge sont fort prisés par notre public », précise Demetrio Scagliola, rédacteur en chef. « Avec RTL, on veut s’impliquer dans le cyclisme sur le long terme », insiste encore Vincenzo. « Je sais qu’on sera attendu au tournant. Mais on n’a pas envie de s’arrêter là. Et notre dispositif sera qualitatif ». Notons aussi que toutes les étapes du Giro seront aussi diffusées sur le player Eurosport.

Ces étapes seront visibles sur Club RTL en télévision et sur RTL Play en digital. Aux commentaires : un trio composé du journaliste Mathieu Istace, de Maxime Monfort, et de Yoann Offredo. « Yoann est un coureur français d’expérience, qui dit ce qu’il se pense. Il est déjà consultant sur France Télévisions et sur L’Équipe. Ce sera un peu la grande gueule du trio. Maxime, lui, c’est l’un des meilleurs coureurs wallons de ces 20 dernières années. Son vécu dans le peloton, et aujourd’hui comme responsable de la performance au sein de Lotto Dstny, est un atout de qualité à exploiter. Son ton est plus posé. Et il s’exprime très bien. Avec Mathieu, qui commentera la course, ils formeront une très belle team », explique Vincenzo. Mathieu Istace qui peut se targuer d’une belle expérience dans le commentaire cyclisme : cela fait plusieurs années qu’il est au micro des courses diffusées sur Pickx, la chaîne sportive payante de Proximus.

« Grâce à un deal que nous avons réussi à conclure avec Eurosport et Discovery, nous pourrons proposer 6 étapes en direct », se réjouit Vincenzo Ciuro, le responsable des sports de RTL. « Nous diffuserons les quatre premières étapes, la dernière… et une sixième, qui sera décisive, lors de la 3ème semaine de course. Soit une étape de montagne, soit le contre-la-montre final. Nous déciderons en fonction du classement de Remco Evenepoel ».

Le monopole de la RTBF sur le cyclisme, c’est fini! Pour la première fois dans l’histoire de la télévision en Belgique, une autre chaîne, différente de celles du service public, va proposer du vélo gratuitement. Le coup que vient de réaliser RTL est plus que symbolique. Et marque une volonté, de la chaîne privée, de s’impliquer sur la durée dans le cyclisme. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pourrez également en profiter sur notre site : www.sudinfo.be .

Le boss du sport à la RTBF: « Le Giro nous intéressait, mais nous n’avons pas trouvé d’accord » Par Cédric Baufayt

Le boss des sports de la RTBF a répondu à toutes nos questions. - Fred Guerdin, Martin Godfroid et News

Les Diables, audiences de la Tribune, le parcours des clubs belges en Europa et Conference League, l’arrivée du cyclisme sur RTL...: Benoît Delhauteur, le chef des sports de la RTBF, fait le point sur tous les dossiers sports de la chaîne publique.

Les Diables sont de retour ce vendredi sur la RTBF. Benjamin Deceuninck a annoncé ne plus vouloir être à la présentation des plateaux pour l’Euro 2024. Il veut commenter des matches… Le dispositif va donc changer ?

Pour les deux matches de mars, on ne touche à rien. Le premier changement, et on le regrette, ce sera pour les rencontres des Diables en juin. Pierre Deprez, qui était intervieweur bord terrain, prend sa retraite. Il va nous manquer. Il sera donc remplacé. Mais rien n’est décidé aujourd’hui.

Mais pour l’Euro 2024, Benjamin sera bien aux commentaires des matches ? Et peut-être aussi ceux des Diables ?

Nous avons commencé à travailler sur le dispositif pour l’Euro 2024, d’autant que cet été-là sera exceptionnel sur nos antennes : il y aura sans doute le premier Tour de France avec Remco, les JO à Paris, l’Euro donc… Ici, on affine encore le débriefing de la dernière coupe du monde. L’analyse détaillée se poursuit donc pour, ensuite, pouvoir prendre l’ensemble des décisions pour l’Euro. Et sur l’été 2024 plus globalement. Aucune décision n’est donc prise aujourd’hui.

« Choisir entre l’Union et Anderlecht ? Frustrant… Mais jamais je n’ai souhaité l’élimination de Gand ! »

La RTBF n’a pas vraiment eu de chance cette année en Europa League, avec Anderlecht et l’Union programmés souvent à la même heure. Frustrant ?

Le bilan de l’Europa et la Conference League est excellent ! Avec Gand qui a des matches intéressants. Avec l’Union dont la cote de popularité ne fait que grandir et attire un public toujours de plus en plus large. Et avec Anderlecht qui reste… Anderlecht. Concernant la programmation, l’UEFA sert d’abord les grands marchés et les télévisions qui payent le plus. La Belgique n’est pas un grand marché. C’est pourquoi on arrive à cette situation où l’Union et Anderlecht ont souvent été programmés en même temps. Oui, ça, c’est frustrant. On préférerait les proposer à deux slots différents. Mais à partir du moment où on n’a pas le choix, la RTBF a tout fait pour trouver une solution. Ce qu’on a fait, via un accord avec VOO, pour diffuser un 3ème match sur Auvio. Alors que notre contrat de base ne nous offrait que deux matches le jeudi…

Vous avez dû mettre la main au portefeuille…

Je ne peux entrer dans les détails. Je peux juste dire qu’à chaque soirée, la RTBF a les deux premiers choix, avec des obligations complexes concernant les clubs belges. VOO possède les droits des autres rencontres. Avec l’UEFA et VOO, un accord a été trouvé pour que nous puissions récupérer une troisième rencontre.

La RTBF doit alors choisir le club, entre l’Union et Anderlecht, qui sera diffusé en télévision. Décision pas forcément simple. Qu’est-ce qui fait pencher la balance ?

On analyse un ensemble de facteurs : les audiences précédentes, les audiences estimées, la programmation (18h45 ce n’est pas 21h…), l’importance du match… Il faut aussi se mettre à la place du public. À chaque fois, il y a discussion. Il n’y a pas de formule magique. Mais heureusement, on diminue la frustration de notre public en pouvant diffuser l’autre club, non choisi pour la télévision linéaire, sur Auvio.

Secrètement, vous avez parfois espéré l’élimination de Gand ?

Non ! L’espérer aurait été une vision à court terme. Avoir trois clubs belges en quart de finale de Coupe d’Europe, c’est génial. Il faut en profiter. Je rêve de revoir une équipe belge en finale européenne et c’est devenu une ambition réaliste. La Conference League est celle qui convient le mieux pour nos clubs. Il faut donc voir tous les résultats belges dans leur ensemble.

« La Tribune est consommée différemment, il ne faut plus regarder les audiences comme avant »

L’audience de La Tribune, le lundi, fluctue entre 90.000 et parfois 55.000 téléspectateurs, ce qui peut parfois sembler inquiétant. Votre analyse ?

Il faut remettre ces audiences dans le contexte du covid. Qui a fait mal à beaucoup d’émissions. Et particulièrement à La Tribune. Durant cette période, on a senti qu’une partie du public suivait le football belge moins activement. Il faut du temps pour réinstaller des habitudes et récupérer l’audience perdue. Cette saison-ci, on peut observer une progression. Il ne faut pas non plus évaluer des audiences sur une ou deux semaines. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte : étions-nous en période de vacances, par exemple ? Sans oublier que les modes de consommation, surtout pour un talk sport, ont évolué énormément. Le lundi 13 mars, l’audience moyenne était de 89.000 téléspectateurs. Mais le reach, qui permet de calculer le nombre de personnes atteintes, se chiffre à 360.000. Et aucune émission de La Tribune fait moins de 300.000.

Cela signifie quoi concrètement ?

Que les fans de foot nous consomment différemment. Ils picorent ce qu’ils veulent, ce qu’ils aiment, comme certaines séquences. À ces chiffres, il faut aussi ajouter 15.000 visions provenant du digital. Alors, c’est vrai que si on compare les audiences d’il y a 5 ans, avec celles d’aujourd’hui, le digital ne compense pas l’écart. Mais ça, c’est la tendance globale de la télévision. Je tiens aussi à dire que je suis très content de la qualité de l’émission : nous ne sommes plus dans le « club par club ». On va au-delà. Avec des invités, l’intervention de correspondants sur les clubs étrangers, des exclusivités comme l’interview d’Eden Hazard… On ne veut plus être dépendant des résultats des clubs.

Proposer une émission comme la Tribune le lundi soir, en 2023, ce n’est pas trop tard ? Elle ne ferait pas plus d’audiences le dimanche ? On sait que la VRT, qui a vu ses audiences divisées par deux, se pose la question…

Comme on essaie de proposer un menu varié (le foot étranger, les Diables, des rubriques comme « la bagarre » ou « l’œil du web »…), diffuser La Tribune le lundi a du sens. Un public fidèle souhaite ce programme. Tout changement d’horaire a aussi des impacts. Il ne faut pas les sous-estimer…

Marc Wilmots, qui apporte une vraie plus-value, sera-t-il toujours là à la rentrée ?

Nous n’en avons pas encore discuté. Tout le monde est content. Et comme on aime travailler avec des gens loyaux et fidèles… Pour l’année prochaine, de manière générale, il n’y aura pas de révolution ! On adaptera simplement certaines choses, comme on le fait chaque année.

« 1500 heures de sport gratuit : le Belge est chanceux ! »

Il se murmure que RTL va lancer un talk foot en concurrence frontale avec La Tribune…

Je ne vais pas commenter des projets qui n’ont pas été officiellement lancés. Je peux juste vous dire, et c’est sincère, que j’ai beaucoup d’estime et de respect pour Vincenzo Ciuro et son travail à RTL. Mais de notre côté, et peu importe ce que Vincenzo lance ou pas, nous, on continuera à travailler pour améliorer et faire évoluer positivement nos produits. On va suivre notre ligne, en conservant et en acquérant de nouveaux droits sur des compétitions féminines ou celles destinées à de nouvelles générations. On ne fera pas des virages à 180 degrés parce que RTL est plus ambitieuse sur le sport. Après, ce qui est important pour moi, et pour RTL je pense, c’est que les journalistes et consultants choisissent là où ils veulent travailler. Faire des allers-retours constants entre les deux chaînes, ça n’a pas de sens. Il faut de la clarté pour le public.

La RTBF a décidé de ne plus diffuser, en télévision, le résumé du match du vendredi soir. Et le samedi, la page « foot étranger » a disparu. Pourquoi ?

Il y a plusieurs raisons. Pour le foot étranger, on peut le proposer dans d’autres rendez-vous. Et concernant le Studio foot du vendredi, nous n’avons pas d’obligations contractuelles avec la Pro League de le diffuser. Il y a aussi et surtout une question de ressources. Les gens ont parfois l’impression qu’à la RTBF, elles sont illimitées. Ce n’est pas le cas ! En 2023, nous allons proposer plus de 1500 heures de directs sportifs. On vient de lancer un podcast sur la F1. On doit donc faire des choix. De manière générale, la RTBF est la chaîne de service publique européenne qui propose gratuitement le plus de compétitions. Il ne faut pas l’oublier, le téléspectateur belge est chanceux !

« Le Giro nous intéressait, mais nous n’avons pas trouvé d’accord »

Parlons aussi cyclisme ! Un sport qui prend une ampleur importante avec Remco, Wout, Arnaud… Une incidence sur votre dispositif ?

Notre priorité, c’est le live. On diffuse 115 jours de live vélo sur l’année. Soit plus de 38 compétitions. Et le Tour, c’est une compétition, ça en dit long sur notre offre exceptionnelle. À côté, on a développé un podcast « On connaît nos classiques ». Il y aura aussi des plateaux sur certaines courses comme Liège…

Le Giro, par contre, ne sera pas sur la RTBF, mais sur RTL. Cette concurrence, vous l’aviez vue venir alors que, historiquement, jamais une autre chaîne francophone n’a diffusé du vélo gratuitement ?

Encore une fois, je ne peux communiquer sur une décision qui n’a pas été annoncée officiellement. Le Tour d’Italie n’a jamais fait partie du catalogue cycliste de la RTBF. Nous n’avons pas eu d’accord avec le groupe Eurosport / Discovery. Ce sont des choses qui arrivent. Le Giro nous intéressait, mais nous ne pouvions pas non plus faire des folies budgétaires. Mais on le couvrira, sans les droits du direct. Nous avons aussi un budget à respecter. Et je préfère regarder l’importante offre sportive que nous avons !

« On va investir dans le sport féminin et de nouvelles générations »

Auvio, les téléspectateurs doivent le voir comme une nouvelle chaîne de TV, comme Tipik ou la Trois ?

Oui ! Le patron de la BBC a déclaré, peut-être de manière provocante, qu’en 2030, il n’y aurait probablement plus de chaînes de télévision ou de radio en linéaire. Auvio s’inscrit dans ces nouveaux usages. Et a passé un cap avec la Coupe du monde. Auvio devient un réflexe. Les fans de sports vont prendre l’habitude d’y découvrir toujours plus de compétitions. C’est un autre mode de consommation. Le meilleur exemple, c’est le WRC. On diffuse, pour chaque rallye mondial, de nombreuses spéciales en direct. Ça n’a pas de sens de tout diffuser en télévision. Mais sur Auvio, oui. Et ça marche. Sur le rallye du Monte Carlo, on compte 120.000 visions (85.000 en direct, 35.000 en replay). 80.000 pour celui de Suède !

Il y aussi VivaSport, la radio digitale dédiée aux sports. Va-t-elle encore davantage reprendre le signal TV d’événements sportifs pour permettre aux gens de ne pas épuiser leur forfait 4G en voiture, en ne les obligeant plus à passer par Auvio et son signal vidéo ?

C’est en réflexion. C’est un produit que l’on veut développer. Si cela a une plus-value, on le fera !

D’autres nouveautés à signaler ?

On a signé pour l’Euro et la coupe du monde de basket 3X3. Nous ferons aussi d’importants efforts sur la coupe du monde féminine de foot. Il y aura des matches sur Tipik. L’intégralité sera sur Auvio. Malheureusement, sans les Flames… Mais on continuera à miser sur elles. Ce qu’on règle comme droit pour diffuser les Red Flames permet le développement du foot féminin. Nous sommes dans notre rôle…

Cédric Baufayt