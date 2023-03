«T’es devenue maléfique!»: les coachs de «The Voice» choqués par le Super block particulièrement cruel de Zazie

Ce samedi 25 mars, TF1 présentait la cinquième session d’auditions à l’aveugle de l’année, dans « The Voice ». Cette fois encore, les coachs se sont laissé émouvoir, transporter et emballer par les talents qui se sont succédé sur la scène, comme la jeune Jade, originaire de Cannes. Avec sa reprise de « Mon idole », de Janie, la demoiselle de 18 ans a réussi à convaincre Amel Bent, puis Zazie de se retourner, avant de recevoir une standing ovation, et une pluie de compliments. « Je suis tombée en amour de cette chanson et de cette artiste. La réentendre ici, c’est un plaisir » lui a notamment lancé l’interprète de « Ma philosophie », visiblement émue par la prestation. « Tu la chantes comme si c’était la tienne, comme si c’étaient tes mots et tes maux. C’était bouleversant même s’il y avait des imperfections, mais je pense que c’est juste dû au stress parce que j’ai senti une grosse solidité » a-t-elle enchaîné, avant d’être brutalement interrompu par un Super block, lancé par Zazie !

Coupée dans son monologue, Amel Bent a mis quelques secondes à se rendre compte de la situation, avant de lancer : « En fait, j’avais carrément oublié que ça existait… » Face à elle, Zazie s’est confondue en excuses, avant de se justifier. « T’as dit des choses super-jolies, tu étais trop bonne, tu as dit les arguments que je voulais dire, mais moi, j’aimerais beaucoup travailler avec toi ! » a-t-elle expliqué, avant de continuer, s’adressant à Jade, « J’aime énormément ce que tu as fait et le Super block ça sert aussi à ça même si c’est vraiment injuste par rapport à Amel qui nous a dit des jolies choses. » Après s’être assurée que la candidate, désormais membre de son équipe, ne lui en voulait pas trop, Zazie a conclu avec ses paroles, adressées à Amel : « Je ne l’ai pas fait contre toi, je l’ai fait pour elle ! »