Julie Taton, JerM et Tanguy de NRJ ont bravé la pluie pour distribuer des donuts à leurs fans à Arlon: «C’est génial de venir à la rencontre de notre public»

Comme l’an dernier, Julie Taton est allée à la rencontre de son public. « D’habitude, eux, ils nous entendent et pas nous. Des moments comme ceux-ci permettent un échange. C’est génial d’aller à leur rencontre. Ce sont toujours de très bons moments », explique l’animatrice.

« Ils nous ont dit que cela nous fait du bien de nous entendre le matin. On leur permet de bien démarrer la journée. On les accompagne sur le long chemin du travail… Mais eux, ils nous apportent également énormément. » Il y a encore eu quelques cadeaux. « Comme l’an dernier, on a reçu beaucoup de bouteilles de Maitrank. Ces moments d’échange ont surpassé les conditions météorologiques. »