Zuhal Demir réfute tout accord pré-électoral N-VA-Vooruit et flingue le CD&V

«Les élections sont cruciales pour nous, pour Mahdi clairement pas. Il n’y a pas le moindre axe (N-VA-Vooruit). Nous ne sommes pas ensemble dans un gouvernement, ni avec le PS, laissons la démocratie parler en 2024», a affirmé Mme Demir sur le plateau du Zevende Dag (VRT).

L’éventualité d’une alliance entre les partis de Bart De Wever et Conner Rousseau a été la cible du congrès du CD&V, samedi à Gand. Un mariage des socialistes et des nationalistes au nord du pays mènerait selon M. Mahdi à un centralisme qui aggraverait encore le fossé entre «la rue de la Loi et la rue du Village». Le président des chrétiens-démocrates met en garde contre «une Flandre dure, condescendante et étatique», qu’il oppose à une «communauté soudée, authentique et impliquée», un choix qui mettrait en jeu «l’âme de la Flandre».