Alors qu’une dame rentre chez elle à Péruwelz, un squatteur l’agresse et tente de la tuer: «L’homme avait même pris des cordes et un essuie»

Christiane (prénom d’emprunt) n’est pas vraiment dans une situation facile. La dame souffre de solitude et ne parvient pas à sortir de sa dépression. Les séjours à l’hôpital pour se soigner s’enchaînent. Durant son absence à son domicile, elle demande à son voisin de veiller à nourrir son chien et ses chats. Tâche que l’homme accepte de réaliser. Mais lorsqu’il est contacté par son ami Arnaud (prénom d’emprunt), il sent bien que ce dernier est dans la difficulté. Il lui propose, sans avoir l’accord de Christiane, de lui donner les clés du domicile de la quinquagénaire durant son absence. Arnaud a désormais un toit.

Mais la dame ne reste évidemment pas éternellement à l’hôpital. Lorsqu’elle quitte l’établissement pour rentrer à son domicile, elle ne prévient pas son voisin. À peine la porte franchie, la surprise est de taille…