«Secret Story»: un retour possible dès la rentrée pour l’émission culte de TF1!

« Ici la Voix, ça fait six ans que je vous observe. Je ne suis jamais vraiment parti. Maintenant, la Voix est à nouveau prête à jouer. » Cette petite phrase, c’est un des messages dévoilés sur le compte Twitter officiel de « Secret Story », depuis que le retour de l’émission a été confirmé. Depuis, la page reste continuellement animée par la célèbre Voix, mais aucune information concrète n’a encore été révélée sur le revival que les fans attendent avec impatience. Il semblerait que l’attente ne soit plus trop longue cependant, si on en croit les dernières révélations de Clément Garin. Sur ses réseaux sociaux, le journaliste spécialisé en médias affirme que la téléréalité d’enfermement sera de retour dès la rentrée prochaine, aux alentours du mois de septembre. Il précise cependant que l’action se passera sur TFX, alors que la version originale avait fait les beaux jours de TF1, puis de NT1, à partir de la saison 10, en 2016. Le journaliste évoque également la suppression des votes du public, excepté lors de la grande finale, pour des raisons économiques. « Les éliminations se décideront en interne, puisque ce seront les candidats eux-mêmes qui voteront chaque semaine » précise-t-il sur Instagram.

Toujours selon Clément Garin, la nouvelle mouture de « Secret Story » se rapprochera sérieusement de la version québécoise, « Big Brother », qui diffuse actuellement une édition avec des célébrités. Le changement qui devrait particulièrement décevoir les fans de la première heure, c’est la suppression des émissions hebdomadaires, en direct. « Cette nouvelle formule qui ne sera diffusée qu’en quotidienne, donc exit les primes hebdomadaires » assure-t-il. Du côté de la présentation, le chroniqueur de « Touche pas à mon poste » affirme qu’un retour de Christophe Beaugrand n’est pas au programme, « TF1 souhaitant confier les rênes à une femme ». Reste à savoir si TF1 confirmera ses prédictions, déjà décriées par de nombreux internautes, inquiets de ne pas retrouver ce qui faisait le charme de la version originale, diffusée de 2007 à 2017.