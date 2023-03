France 2 consacre sa matinée à la visite de Charles III et Camilla en France Ce lundi 27 mars dès 9h25, France 2 propose une émission spéciale à l’occasion de la visite de Charles III et Camilla en France. AFP

Par Youri Volckaert (st.)

C’est la première visite d’un souverain britannique en France depuis Elizabeth II en 2014. Et pour Charles, sa première visite d’État officielle en tant que roi. France 2 va marquer le coup avec une émission spéciale en direct, animée par Nathalie Saint-Cricq et Julian Bugier, et dans laquelle différents experts commenteront les images de la cérémonie en plein cœur de Paris. de videos Après un discours au Sénat, Charles ira déposer une gerbe devant la tombe du Soldat inconnu, au pied de l’Arc de Triomphe, à 10h30, accompagné d’Emmanuel Macron. Le couple britannique sera ensuite convié à un dîner au château de Versailles. Pour une touche plus culturelle, le programme compte aussi des visites au Palais Bourbon et au Musée d’Orsay. Charles III et son épouse, Camilla, seront accompagnés de pas moins de quarante domestiques, et toute la troupe dormira à l’ambassade de Grande-Bretagne, située dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, près de l’Elysée.

Le lendemain, Charles III quittera la capitale française pour aller à Bordeaux, qu’il voulait visiter suite aux dévastations causées par les incendies catastrophiques qui ont ravagé les forêts de la région l’été dernier. Le couple royal quittera la France pour Berlin le 29 mars, où il enchaînera directement avec sa seconde visite d’Etat officielle en l’espace de quelques jours seulement.

Lire aussi «Il veut la grande maison»: le prince William serait-il à l’origine de l’expulsion d’Harry et de Meghan Markle, jusqu’ici établis à Windsor? Toujours mal-aimé ? Charles III a beau être roi, il ne trône toujours pas dans les cœurs des Britanniques. Les relations entre le souverain et ses citoyens ne sont effectivement pas au beau fixe, et les querelles internes de la famille royale n’arrangent certainement pas les choses. L’écartement de Meghan et Harry fait encore beaucoup couler l’encre des tabloïds anglais, qui fustigent le jeune couple, et particulièrement Meghan Markle, qu’ils accusent d’être en croisade pour la destruction de la monarchie, mais aussi le nouveau roi, auquel ils reprochent de mal gérer sa famille.

Pire, un vent d’anti-monarchie souffle sur l’île ! Lors de ses déplacements officiels dans le pays, beaucoup de Britanniques, postés dans le public, n’hésitent pas à crier « Not my king » à la vue de Charles III et à le huer. Shocking ! Un nouveau roi qui n’a pas la réputation ni le charisme de sa chère mère. Il n’y a qu’à voir les magasins de souvenirs de la capitale anglaise pour s’en rendre compte : les mugs et posters à l’effigie d’Élisabeth II se vendent toujours comme des petits pains, là où le corner consacré à Charles et Camilla reste ridiculement restreint. Le couronnement prochain de Charles III, qui sera intronisé le 6 mai à l’abbaye de Westminster, à Londres, et pour lequel les Britanniques bénéficieront d’un jour de congé, ne rencontre pas l’engouement attendu. Pire, certains craignent déjà les manifestations anti-roi ce jour-là. Ce n’est pas que Charles III, mais toute la monarchie qui tremble…