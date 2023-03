La plus grande chasse aux bières du monde se déroulera à Lasne: 5.000 bières dissimulées dans les Jardins d’Aywiers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’approche de Pâques, les familles ont l’embarras du choix concernant les chasses aux œufs. À cette période, aux quatre coins du Royaume, les petits et les grands se rassemblent pour ramasser le plus possible de petits œufs en chocolat. Et les endroits publics où le faire sont nombreux. Certains ont même décidé de revisiter le concept de manière originale. Dans le Brabant wallon, une brasserie située à Lasne a décidé de décliner la chasse à sa sauce.