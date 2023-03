Deux nouvelles rues à Soignies porteront le nom de femmes!

Les services communaux se sont donc penchés sur la question, et ont arrêté leur choix sur deux figures féminines, une chose peu répandue dans la cité de la Pierre Bleue : selon la bourgmestre Fabienne Winckel (PS), seules 4 rues sonégiennes portent actuellement le nom d’une femme. « C’est symbolique, mais je trouve cela important. Nous continuerons à féminiser l’espace public à l’avenir. On ne fait que rééquilibrer les choses...»

Le choix peut sembler anecdotique, voire anodin. Mais le nom que portent les rues est un reflet de la société qui les leur donne. À Soignies, deux nouvelles voiries doivent être créées entre le chemin du Tour et la place Madelgaire dans le cadre du permis d’urbanisme délivré à la société MATEXI.

La première est Jacqueline de Bavière, comtesse du Hainaut, de Hollande et de Zeelande au 15ème siècle. Elle était fille de Guillaume IV et de Margerite de Bourgogne, épouse de Dauphin du roi de France. Soignies a vu sa prestation de serment en la Collégiale Saint-Vincent, puis, quelques années plus tard en 1433, son abdication.