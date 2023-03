Remco Evenepoel remporte la dernière étape du Tour de Catalogne, le classement général pour Primoz Roglic (vidéo)

La journée a été rythmée au fil des 135,8 kilomètres et de six montées de la colline de Montjuic (2,7 km à 4,7 %). Les deux hommes ont rapidement été seuls devant pour se jouer la victoire, du jour et du général. Primoz Roglic conservant six secondes d’avance au général pour s’adjuger à 33 ans le 72e succès de sa carrière.