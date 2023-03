«Grey’s Anatomy» impactée par le départ d’Ellen Pompeo? Cette décision d’ABC va rassurer les fans…

Déjà plusieurs semaines que Meredith Grey n’arpente plus les couloirs du Grey Sloan Memorial, l’occasion de faire le bilan…

Après 19 saisons à l’antenne, « Grey’s Anatomy » a connu un gros bouleversement il y a un mois, lors du départ de son personnage principal, Meredith Grey. Ellen Pompeo, qui incarne la chirurgienne depuis plus des lustres avaient, en effet, annoncé son souhait de quitter la série, afin de se consacrer à d’autres projets, sans pour autant dire adieu au personnage. « Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. » avait-elle assuré aux fans, non sans émotion. En avril prochain, c’est le personnage de Maggie Pierce, incarné par Kelly McCreary, qui quittera le Grey Sloan Memorial, après neuf saisons. Un nouveau chamboulement qui pourrait fragiliser l’équilibre de la série, même si son casting est plutôt étendu.

Cette année, cinq nouveaux personnages principaux ont été introduits, de quoi redynamiser la série médicale avec du sang frais. Il semblerait qu’ABC soit satisfaite de ces changements, puisque la chaîne vient de renouveler « Grey’s Anatomy » pour une 20e saison. La fiction confirme ainsi son record de série médicale la plus longue de l’histoire, qu’elle détenait déjà depuis 2019, après avoir détrôné « Urgences ». La chaîne américaine a également annoncé du renouveau derrière la caméra, en confirmant le départ de Krista Vernoff, qui officiait comme showrunneuse depuis 2015.