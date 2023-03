Le dealer de cocaïne était mal garé à Liège

Samedi, les policiers liégeois se sont intéressés à une voiture stationnée de manière irrégulière à Liège. En vérifiant leur base de données, les policiers ont constaté que la plaque d’immatriculation ne correspondait pas au modèle de la voiture.

Lorsque le conducteur est revenu à son véhicule et qu’il est monté à son bord, il a été cueilli par les policiers qui ont poussé le contrôle un cran plus loin que les indices liés au roulage. Ils ont fouillé le véhicule et le suspect et ils ont mis la main sur près de 20 grammes de cocaïne.