L’extinction de l’éclairage public à Welkenraedt prolongée jusqu’au début 2024, au moins

Comme nous l’avions annoncé, les élus communaux de Welkenraedt devaient se prononcer pour une prolongation de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, pour faire des économies d’énergie. La mesure ayant été jugée utile et peu insécurisante, les conseillers ont, comme attendu, donné leur aval, jusqu’à l’année prochaine. Alors, on avisera en fonction du taux de remplacement des luminaires par des LED. Si celui-ci est élevé, alors, on opterait plutôt pour une diminution de l’intensité de l’éclairage durant la nuit. De l’ordre de 50 % entre 20 et 6 heures.

« Mais on n’a pas encore fixé de minimum à atteindre. Il faut qu’on fasse nos calculs », souligne Jean-Luc Nix, le bourgmestre.