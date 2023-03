«Aussi mauvais que le poulet curry qu’ils avaient ingurgité»: un ancien international néerlandais se lâche après la lourde défaite contre la France

La sévère défaite des Pays-Bas contre la France, lors de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024, a laissé des traces. Les critiques suite à cette déconvenue sont nombreuses chez nos voisins bataves. Et l’ancien international, Johan Boskamp, n’a pas hésité à se montrer acerbe.

Une référence au virus qui avait touché le groupe de Ronald Koeman, nouveau sélectionneur des Pays-Bas. En conférence de presse, Koeman s’était montré implacable : « Nous n’avions aucune chance (de gagner). Après huit minutes nous perdions déjà 2-0. Contre une telle équipe, il faut être très bons. Ce qui fait mal, c’est que le premier et le quatrième but proviennent d’erreurs défensives. Et, bien sûr, aussi de la qualité de (Kylian) Mbappé. »