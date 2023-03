Mons: le Doudou devrait être décalé d’une semaine en 2024 à cause des élections

Le service public fédéral intérieur belge détaille sur son site : « Les prochaines élections auront normalement lieu en mai ou juin 2024. À cette date, les élections européennes, fédérales, et régionales se dérouleront en même temps. La date des élections de la Chambre et des parlements régionaux et communautaires est liée à la date de l’élection du Parlement Européen. Cette date sera fixée par le Conseil européen au printemps 2023. »