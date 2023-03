Un colloque international avec un focus sur l’irrigation traditionnelle dans notre Ardenne: le site de Cierreux (Gouvy) a été visité (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, le village de Rodt, à Saint-Vith, a été le théâtre d’une rencontre internationale visant à faire le point sur les techniques d’irrigation des prairies en Europe, et en Wallonie en particulier. Y ont participé quelque 80 personnes, dont des spécialistes venus de la majorité des sept pays ayant introduit une demande de reconnaissance de ces techniques d’« abissage » comme patrimoine immatériel et oral par l’UNESCO. Sont demandeurs : les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Les représentants du Centre International de l’Irrigation Traditionnelle, qui fédère ces sept pays, tenaient d’ailleurs leur assemblée générale à Rodt, tandis qu’on y faisait aussi le point sur les enjeux pour la Wallonie.