Solvabilité de la région bruxelloise: Standard&Poors maintient la note AA

« Je suis satisfait que la note soit maintenue », a réagi Le ministre bruxellois des finances et du budget, Sven Gatz (Open VLD). « Après tout, nous sortons d’années très turbulentes : nous avons connu une crise sanitaire sans précédent et, une fois celle-ci terminée, la guerre en Ukraine a éclaté, entraînant une crise des réfugiés et une forte hausse de l’inflation. Le maintien de la note AA signifie que nous avons réussi à convaincre S&P avec nos politiques financières et fiscales ».

L’élu jettois M. Gatz se dit déterminé à maintenir et à respecter la trajectoire budgétaire convenue par le gouvernement bruxellois, afin de revenir à l’équilibre le plus rapidement possible. Cela signifie un équilibre en 2024, à l’exclusion des investissements stratégiques.