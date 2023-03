Un subside de 2.000.000€ pour le développement de la place communale de Libramont

La commune de Libramont-Chevigny a remporté l’appel à projet FEDER 2021-2027. Ce fonds européen de développement régional consiste au développement des grands pôles économiques et urbains de la province de Luxembourg. Pour la ville, considérée comme le pôle principal du Centre-Ardenne, il est important d’assurer ce rôle clé en apportant des aménagements de qualité et à taille humaine et ne pas tout axer autour de l’automobile.

Une demande de la population