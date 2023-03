Carnaval de Beaumont: une édition très colorée, mais aussi bien arrosée !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Cité des Macarons s'est réveillée très tôt, ce dimanche, pour le carnaval. « Dès 3 heures du matin, j'invitais des gilles à la maison pour le traditionnel bossage », signalait Bruno Lambert. « Cette année, je suis particulièrement fier d'accueillir la population dans notre « nouvel écrin ». Il y a quelques jours encore, nous posions le tarmac sur la Grand-Place. Les trottoirs et terrasses ont été élargis. De nouveaux luminaires ont été placés. On peut se féliciter que les travaux aient été terminés en temps et en heure ».