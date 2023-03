«C’est dramatique ce qui lui arrive»: agacé par une blague sur l’affaire Pierre Palmade, Vincent Lagaf prend sa défense (vidéo)

Comme tous les samedis, Léa Salamé recevait du beau monde ce 25 mars, dans « Quelle époque ! ». Autour du plateau, les téléspectateurs de la seconde partie de soirée de France 2 ont pu retrouver le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mais aussi Enrico Macias, Vincent Lagaf, ou encore Laure Calamy. Cette dernière était venue présenter son dernier film, « Bonne conduite », réalisé par Jonathan Barré, et dans lequel elle donne la réplique au duo David Marsais et Grégoire Ludig. Elle y incarne, par ailleurs, une formatrice en sécurité routière, qui se transforme en serial killeuse de chauffards la nuit. Rebondissant sur l’intrigue du long-métrage, Paul de Saint-Sernin, le « sniper » de l’émission a tenté une petite vanne, s’adressant à la comédienne. « Laure Calamy, si je vous dis ’chauffard’ et ’accident de voiture’, est-ce que vous pensez à votre film avec le Palmashow ou au fait qu’en ce moment, pour Palmade c’est chaud ? » a lancé l’humoriste. Une blagounette à laquelle l’actrice n’a pas répondu, misant plutôt sur un rire gêné.

C’est une réaction bien plus tranchée qu’a eu Vincent Lagaf, s’exclamant, avec un sourire jaune : « Foutez-lui la paix ! » Rebondissant sur la réplique de l’animateur, Léa Salamé a rappelé un détail intéressant : « Vous avez commencé avec lui, Pierre Palmade. » Et l’ancien casse-cou du « Bigdil » de répondre : « On n’a jamais été des amis, mais on a commencé ensemble. Je l’ai emmené faire des premières parties en Belgique. C’est dramatique ce qui lui arrive, mais foutez-lui la paix ! Laissez la justice faire les choses et n’en rajoutez pas. » Souhaitant rectifier le tir, Christophe Dechavanne est alors intervenu, précisant que les actions du comédien aussi, étaient dramatiques. Un rappel auquel Vincent Lagaf n’a pas hésité à acquiescer. « Y’a rien à dire. Juste, laissez la justice faire ses choses et n’en rajoutez pas. » a-t-il finalement conclu. Pour rappel, Pierre Palmade a causé un grave accident de voiture le 10 février dernier, alors qu’il était sous l’influence de cocaïne. La collision avait fait trois autres victimes, dont un enfant de 6 ans, et une femme enceinte de six mois, qui avait ensuite perdu son enfant. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, il est actuellement en liberté sous contrôle judiciaire, avec une interdiction de quitter l’établissement hospitalier où il devrait suivre une cure de désintoxication.